Gruppo di adolescenti si perde nei boschi in Valle Telesina

Un gruppo di nove adolescenti si è perso nei boschi della Valle Telesina, scatenando un intervento tempestivo della Polizia di Stato. Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più preoccupante: la disconnessione dei giovani dalla realtà circostante. In un’epoca in cui la natura è vista come un “parco giochi” da esplorare, è fondamentale educare i ragazzi a rispettarla e ad affrontarla con consapevolezza. Un’importante lezione da non sottovalutare!

Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Telese Terme (BN) nella giornata di ieri 2 giugno interveniva in un'area pedemontana compresa tra i territori dei Comuni di Solopaca e Frasso Telesino, a seguito di una segnalazione di un genitore il quale riferiva che un gruppo di nove adolescenti, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, nella mattinata si era smarrito in quei luoghi durante un'escursione. Gli operatori, prontamente giunti sul posto, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri di Cerreto Sannita, hanno immediatamente preso contatti con il genitore inoltrante la segnalazione, il quale, dopo aver individuato il gruppo di giovani riferiva di non riuscire a ricondurre a valle i ragazzi a causa delle condizioni impervie del luogo.

