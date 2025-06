Grottesco Rapisarda smaschera la sinistra ad Agorà | È un congresso del Pd mascherato da referendum

Antonio Rapisarda ha scosso il dibattito politico durante Agorà, smascherando il congresso del PD travestito da referendum. In un momento in cui la sinistra cerca disperatamente di tornare protagonista, le sue parole pungenti fanno riflettere: è responsabilità di chi promuove un’iniziativa mobilitare gli elettori. Un invito a riconsiderare il ruolo dei leader nella comunicazione politica, mentre ci avviciniamo a una tornata elettorale cruciale. Chi avrà il coraggio di rispond

È bastato un minuto. Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia, ha gelato il salotto di Agorà con una lezione chiara e tagliente che ha lasciato muti i paladini della sinistra radical chic, tutti pronti a marciare verso le urne l’8 e il 9 giugno. « Spetta a chi propone un referendum mobilitare gli italiani, non certo a Giorgia Meloni », ha ribadito Rapisarda, sbugiardando l’ennesimo attacco strumentale mosso alla premier a seguito della sua dichiarazione: « Vado a votare ma non ritiro scheda ». L’affondo che smonta la narrativa della sinistra. E poi l’affondo: «Il paradosso è che stanno usando un referendum per abolire se stessi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Grottesco”. Rapisarda smaschera la sinistra ad Agorà: “È un congresso del Pd mascherato da referendum”

