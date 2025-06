Grottammare svolta energetica | Politecnica nella comunità Dinamo

Grottammare segna un passo cruciale verso un futuro sostenibile con l'ingresso della Politecnica delle Marche nella comunità energetica Dinamo Ets. Questa collaborazione rappresenta un esempio lampante di come le istituzioni locali possano unirsi per promuovere fonti rinnovabili e sostenere l'innovazione. Unisciti alla rivoluzione verde: ogni piccolo passo conta nel cammino verso un domani più pulito e responsabile!

Passo importante per la energetica Dinamo Ets, costituita a Grottammare il 22 febbraio dell’anno scorso. Di recente il Consiglio direttivo della comunità energetica ha accolto la richiesta di ammissione presentata dall’Università Politecnica delle Marche, che entra così a far parte dei partner istituzionali, insieme alla Città di Grottammare e al Comune di Cupra Marittima, impegnati a sostenere e promuovere il progetto. A darne notizia è il presidente di Dinamo Cer, Dante Fabbioni, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso di una realtà accademica di riferimento nel panorama regionale: "È un presupposto importante per rafforzare il legame tra ricerca, innovazione e sostenibilità – afferma Fabbioni – La collaborazione con la Politecnica apre nuove possibilità di innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it