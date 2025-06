Grosselli Cgil | Il referendum? Cinque sì per migliorare il nostro Paese

In un momento in cui la sicurezza sul lavoro è al centro del dibattito pubblico, Andrea Grosselli, segretario generale della Cgil trentina, lancia un appello chiaro: “Cinque sì per un’Italia migliore”. Questo referendum non è solo un'opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, ma anche per costruire una società più giusta e inclusiva. La scelta è nelle nostre mani: vogliamo un futuro con meno morti sul lavoro? Unisciti al cambiamento!

“Siamo chiamati a dire se vogliamo un lavoro più sicuro, con meno incidenti e morti sul lavoro. Possiamo scegliere di avere una società più inclusiva, dove non ci sono cittadini di serie A e di serie B”. Non ha usato mezzi termini il segretario generale della Cgil trentina Andrea Grosselli alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Grosselli (Cgil): “Il referendum? Cinque sì per migliorare il nostro Paese”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum, scatta il rush finale. I partiti e la Cgil si mobilitano

Come scrive repubblica.it: La segretaria Pd Schlein domani sarà a Bari insieme con il leader Avs Fratoianni, la vicepresidente dei 5 Stelle Appendino e il segretario Landini ...

Referendum, a Genova convegno Cgil 'per 5 si'

Riporta ansa.it: L'invito a votare cinque sì arriva dal teatro della Gioventù a Genova dove si è tenuto un incontro promosso dalla Cgil, promotrice di 4 dei referendum ai quali si è aggiunto quello sulla ...

La Cgil regionale: "Cinque sì al referendum per tutelare i lavoratori"

Lo riporta rainews.it: Il sindacato promotore della consultazione dell'8 e 9 giugno accende i riflettori sulle conseguenze del voto sul settore agroalimentare, che in Trentino Alto Adige conta oltre 60mila lavoratori ...