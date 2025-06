Grillo sfida Conte | è pronto ad avviare un’azione legale per riprendersi il simbolo del M5s

Beppe Grillo lancia una sfida clamorosa a Giuseppe Conte: è pronto ad avviare un'azione legale per riappropriarsi del simbolo del Movimento Cinque Stelle. Questo scontro interno riflette la crisi di identità del M5s, sottolineando come le tensioni tra fondatori e nuove leadership possano influenzare il futuro politico italiano. Riuscirà Grillo a recuperare il suo "marchio" o il movimento si trasformerà definitivamente? La risposta è nelle mani dei giudici!

