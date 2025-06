Greta Thunberg salpa verso Gaza con la Freedom Flotilla | “Rompiamo l’assedio e il silenzio sul genocidio”

Greta Thunberg non smette di sorprendere: salpa da Catania con la Freedom Flotilla per portare aiuti a Gaza e rompere il silenzio su una crisi umanitaria allarmante. Con lei, 11 attivisti tra cui l'attore Liam Cunningham, puntano a sensibilizzare il mondo intero su un tema scottante. In un'epoca in cui l'attivismo sociale è più che mai cruciale, la loro missione ci ricorda l'importanza di non chiudere gli occhi davanti alle ingi

Greta Thunberg e 11 attivisti, tra i quali l'attore Liam Cunningham, sono salpati da Catania verso Gaza con la barca Madleen per rompere l’assedio israeliano e portare aiuti. La missione denuncia la crisi umanitaria e chiede alla comunità internazionale di fermare il genocidio nella Striscia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

