Gravina in Puglia | al via musica per Gravina con il requiem di Mozart

Gravina in Puglia si prepara a vivere un'esperienza musicale unica con "Musica per Gravina"! Martedì 3 giugno 2025, la Chiesa di San Francesco ospiterà il sublime Requiem di Mozart, un'opera che trascende il tempo. Questo evento non è solo un concerto, ma un invito a riscoprire il potere emozionale della musica dal vivo, in un contesto sempre più ricco di cultura e bellezza. Non perdere l'occasione di lasciarti avvolgere dalle note!

La musica torna protagonista a Gravina in Puglia con “Musica per Gravina”, il nuovo ciclo di concerti promosso dall’associazione Seven Arts, in collaborazione con il Comune di Gravina. Martedì 3 giugno 2025, alle ore 20:00, nella splendida Chiesa di San Francesco, si alzerà il sipario su. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Gravina in Puglia: al via “musica per Gravina” con il requiem di Mozart

