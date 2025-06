Grave incidente sulla Tangenziale tutti a pregare per Benny | Forza abbiamo bisogno di te!

Un grave incidente ha scosso la comunità, coinvolgendo Benny Sarno, il talentuoso fotografo che ha catturato la bellezza del nostro territorio. Mentre ci uniamo in preghiera per la sua pronta guarigione, è importante riflettere su quanto la vita possa cambiare in un istante. Questo evento tragico ci ricorda l’importanza di apprezzare ogni attimo e sostenere chi amiamo. Forza Benny, hai bisogno di noi!

Tutti stretti a pregare per Benny Sarno, il noto fotografo del nostro territorio rimasto coinvolto, ieri, in un drammatico incidente sulla Tangenziale di Salerno, quando, per cause da accertare, mentre era a bordo della sua moto, si è scontrato violentemente con un'auto. Il 38enne è in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Grave incidente sulla Tangenziale, tutti a pregare per Benny: "Forza, abbiamo bisogno di te!"

Grave incidente sull'A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso - Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

