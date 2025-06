Grave incidente sulla Provinciale 357 tra Felegara e Medesano | motociclista in condizioni critiche

Un tragico scontro tra un camion e una moto ha scosso la Provinciale 357, portando il motociclista in condizioni critiche. Questo incidente mette in luce una crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, soprattutto con l’aumento del traffico e della mobilità estiva. È fondamentale riflettere sull'importanza di una guida prudente e sulla necessità di infrastrutture più sicure per tutti gli utenti della strada. La vita di ogni motociclista è in gioco.

Scontro tra moto e camion in via Repubblica. Un violento incidente stradale si è verificato oggi lungo la strada Provinciale 357, in via Repubblica, tra Felegara e Medesano. Per motivi ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un camion e una moto, con conseguenze drammatiche per il centauro. Il motociclista sbalzato sull'asfalto. A seguito dell'impatto, il motociclista è stato scaraventato a terra, riportando ferite gravi. I sanitari di Eliparma, giunti rapidamente sul posto, hanno valutato come critiche le condizioni dell'uomo, decidendo però di non utilizzare l'elicottero per il trasporto d'urgenza.

