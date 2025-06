Grave aggressione ad infermiere nell’ospedale di Acri | l’Ordine degli Infermieri di Cosenza chiede provvedimenti immediati

Un episodio allarmante, quello avvenuto all'ospedale di Acri, che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale sanitario. L'Ordine degli Infermieri di Cosenza chiede provvedimenti immediati, in un momento storico dove la violenza negli ospedali è in aumento. Questo caso mette in discussione non solo la tutela degli operatori, ma il nostro rispetto verso chi si prende cura della salute altrui. È ora di reagire!

Un gravissimo episodio di violenza si è verificato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Acri, dove un dirigente medico – già noto per precedenti comportamenti simili – ha aggredito verbalmente e tentato di aggredire fisicamente un infermiere regolarmente iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Cosenza. L’atto si è consumato in presenza di pazienti e colleghi, e solo il tempestivo intervento di altri operatori sanitari ha evitato conseguenze peggiori. L’Ordine degli Infermieri di Cosenza, tramite una dura nota ufficiale, ha espresso piena solidarietà al professionista aggredito e condannato con fermezza l’accaduto, definendolo «di eccezionale gravità». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Grave aggressione ad infermiere nell’ospedale di Acri: l’Ordine degli Infermieri di Cosenza chiede provvedimenti immediati

