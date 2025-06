Grande successo per il Torneo Davide Astori | Porta Romana trionfa

Il Torneo Davide Astori ha brillato nella sua terza edizione, celebrando il calcio come veicolo di valori fondamentali. Porta Romana trionfa, ma è l’unione di sport e memoria a fare la differenza. In un'epoca in cui il fair play e il rispetto sono più che mai necessari, eventi come questo ci ricordano l’importanza di onorare i grandi del passato, mentre ispirano le nuove generazioni a seguire il loro esempio. Un successo che va oltre il campo!

Grande successo per la terza edizione del Torneo Davide Astori, il memorial organizzato dall’ Us Affrico in onore dell’indimenticabile capitano della Fiorentina. Dopo giornate intense di sport, emozioni e ricordi, il torneo ha premiato non solo i vincitori sul campo, ma anche chi ha saputo dimostrare al meglio i valori di correttezza, rispetto e lealtà che hanno sempre contraddistinto Davide Astori. La classifica finale vede al primo posto e vincitrice del Trofeo Astori, il sorprendente e fortissimo Porta Romana che alza la Coppa al cielo. Al secondo posto il Prato, terzo il Follonica Gavorrano, quarto l’Affrico e quinta la Fiorentina 2015. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grande successo per il Torneo Davide Astori: Porta Romana trionfa

