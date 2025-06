Grande Fratello la nuova edizione potrebbe durare 9 mesi | il rumor sulla versione Gold del reality di Signorini

Il Grande Fratello si prepara a una rivoluzione per il suo 25° anniversario: un'edizione Gold che potrebbe durare ben nove mesi! Un ritorno ai volti storici e un mix di nuove dinamiche promettono di tenere incollati milioni di telespettatori. In un'epoca in cui i reality stanno diventando sempre più lunghi e coinvolgenti, questa mossa potrebbe ridefinire le regole del gioco. Chi saranno i protagonisti di questa avventura unica?

In occasione dei 25 anni di messa in onda, il GF potrebbe presentarsi in un'edizione Gold con protagonisti i concorrenti storici, ma non solo. Secondo Bubino Blog, la durata potrebbe andare da settembre a maggio: via Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come opinioniste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Grande Fratello, Shaila e Zeudi amicizia ritrovata, il video che fa discutere - A distanza di due settimane dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma tornano a far parlare di sé.

