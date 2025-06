Grande Fratello 2025 edizione Gold per i 25 anni | cast ibrido durata record e opinionisti d’impatto

Il Grande Fratello si prepara a festeggiare il suo 25° anniversario con un’edizione Gold che promette emozioni senza precedenti! Un cast ibrido, una durata record e opinionisti di spicco sono solo alcune delle sorprese in arrivo. In un’epoca in cui la televisione cerca nuove vie per coinvolgere il pubblico, questa celebrazione del reality più iconico d'Italia rappresenta un interessante ritorno alle origini. Sarà il momento ideale per riscoprire storie indimenticabili!

Il Grande Fratello si prepara a spegnere 25 candeline e lo fa con un progetto ambizioso: l'edizione 2025-2026 sarà una " edizione Gold ", celebrativa, lunga come mai prima, e pensata per riportare in auge uno dei format più longevi della televisione italiana. A guidare il cast sarà ancora una volta Alfonso Signorini, confermato al timone nonostante qualche incertezza iniziale dopo la chiusura della scorsa stagione. Il Grande Fratello potrebbe arrivare fino a giugno. Secondo le indiscrezioni di BubinoBlog.it e Fanpage.it, Mediaset starebbe lavorando a una versione "allungata" del reality, che potrebbe arrivare fino a giugno o luglio 2026, occupando l'intera stagione televisiva.

