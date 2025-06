grande contributo alla promozione del paese

...riportato alla ribalta, diventando simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico. Nel contesto attuale, dove il turismo culturale è in piena espansione, i Giardini Malaspina dimostrano come la bellezza del nostro passato possa attrarre visitatori e celebrare l'identità nazionale. Un invito a riscoprire luoghi che raccontano la nostra storia, proprio nel cuore delle celebrazioni che uniscono gli italiani.

I giardini Malaspina hanno fatto da cornice alle celebrazioni per il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Era da anni che la cerimonia non si teneva nello spazio verde risalente alla prima metà del XIX secolo. Voluti dal marchese Luigi Malaspina come giardini dell’omonimo palazzo, oggi sede della Prefettura, quell’angolo verde è stato recentemente oggetto di interventi di riqualificazione da parte della Provincia, per riportarli all’originario splendore. Un polmone verde cui si accede da piazza Petrarca, con aiuole e sentieri che valorizzano il patrimonio verde custodito in questo prezioso angolo di città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it