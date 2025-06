Gran Premio della Repubblica 2025 | trionfo di B A Superhero all' Ippodromo Arcoveggio

Il Gran Premio della Repubblica 2025 si è rivelato un trionfo per B A Superhero, che ha incantato il pubblico dell'Ippodromo Arcoveggio. Con una pista impeccabile e un'atmosfera elettrizzante, l'evento non è solo una celebrazione della tradizione ippica, ma anche un riflesso di un crescente interesse per il mondo dei cavalli in Italia. Scoprire perché questo yankee ha conquistato tutti potrebbe svelare i segreti dietro il suo straordinario successo!

Una pista in eccellenti condizioni di scorrevolezza e un pubblico delle grandi occasioni, ha immortalato l’edizione 2025 del Gran Premio della Repubblica, sfida storica che connota l’ Ippodromo dal lontano 1948. In nove al via, i protagonisti della kermesse bolognese avevano nello yankee B A Superhero il più atteso in sede di pronostico, con l’allievo di Alessandro Gocciadoro preferito dal betting a Extra Model ed Ernesto Spritz, il primo garanzia di rendimento e regolarità guidato da Roberto Vecchione, il secondo emergente di casa Sarzetto con Andrea Farolfi in sediolo. La fase d’avvio della gara ha registrato la repentina squalifica di Brezza Du Kras mentre Dana Ek ha conquistato subito l’iniziativa per poi cederla a B A Superhero che ha gestito la corsa giocando sui parziali anche quando ha dovuto rintuzzare il forcing di Extra Model. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gran Premio della Repubblica 2025: trionfo di B A Superhero all'Ippodromo Arcoveggio

