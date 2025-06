Graduatoria Oss 2019 bloccata Lidia Adorno denuncia ritardi e chiede soluzioni a Schifani

La denuncia di Lidia Adorno sul blocco della graduatoria OSS del 2019 riaccende i riflettori su una crisi che affligge la sanità siciliana. Con molti professionisti pronti a rispondere alle esigenze emergenti, il ritardo nella loro assunzione non è solo un problema burocratico, ma una questione di salute pubblica. Urge una soluzione rapida per garantire assistenza a chi ne ha bisogno!

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Lidia Adorno, ha presentato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alla Salute Daniela Faraoni per chiedere chiarimenti urgenti sulla mancata e piena utilizzazione degli idonei della graduatoria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Graduatoria Oss 2019 bloccata, Lidia Adorno denuncia ritardi e chiede soluzioni a Schifani

Se ne parla anche su altri siti

Sicilia, resta bloccata la graduatoria oss del Bacino Orientale: “Opportunità da non sprecare”

Da nursetimes.org: Riceviamo e pubblichiamo un contributo a cura di Ignazio Alberghina, idoneo della graduatoria oss del Bacino Orientale. In Sicilia la sanità si trova di fronte a un’opportunità di potenziamento del ...

Graduatoria oss a tempo determinato "congelata", gli idonei occupano l'Asp

rainews.it scrive: Una quindicina di oss (operatori sociosanitari) a tempo determinato, ‘idonei’ nella relativa graduatoria approntata ... natura giuridico-amministrativa, bloccando l'Asp di Cosenza nelle ...

Oss, parere legale stoppa ulteriori assunzioni da graduatoria Rossomando. Nicolò assicura: “Continuerò a lavorarci”. Natale: “Subito confronto tecnico”

Si legge su msn.com: Non è possibile nessuna ulteriore assunzione di oss ex Coopservice in Asl 5 tramite lo scorrimento della graduatoria ex Rossomando: questa la posizione dell'azienda sanitaria spezzina ...