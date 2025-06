Governo Salvini | Tajani? Non fruttuoso avere alleati come bersaglio a congressi

Il governo Salvini si trova a dover gestire un equilibrio delicato tra alleanze e rivalità interne. Le parole di Matteo Salvini evidenziano un trend crescente: la necessità di una strategia coesa, soprattutto in vista di eventi cruciali come i congressi. Un punto interessante? La chiara volontà di evitare tensioni con Giorgia Meloni, che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della coalizione. Riusciranno a mantenere questa armonia?

“Con Giorgia ci sentiamo assiduamente e non c’è mai stato nessun tipo di problema. Con Tajani ci sentiamo quel che serve e non ci sarà alcun tipo di problema. Certo, al congresso del mio partito o dei giovani del mio partito non abbiamo avuto gli alleati come bersaglio. Non mi sembra particolarmente fruttuoso. Però ognuno si approccia come ritiene”. Così il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande di Tommaso Cerno, giornalista e direttore de ‘Il Tempo’ sui rapporti all’interno della maggioranza di centrodestra, durante un evento dello stesso giornale a Roma. “Io penso che la stabilità, la centralità e la compattezza di questo governo – aggiunge il ministro dei trasporti – sia anche economicamente un valore aggiunto di questo paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Governo, Salvini: “Tajani? Non fruttuoso avere alleati come bersaglio a congressi”

Leggi anche Governo, Salvini: “Spread ai minimi storici, un bacione a Monti e Draghi” - In un contesto di stabilità economica, Matteo Salvini esalta i risultati del governo della Lega, sottolineando il riconoscimento internazionale del suo ministro dell'Economia.

