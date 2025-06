Gotham Tv Awards 2025 tutti i vincitori

Un vero e proprio fenomeno culturale! Gli Gotham TV Awards 2025 celebrano l'eccellenza della televisione, e la vittoria di *Adolescence* come miglior serie limitata non è solo un traguardo, ma un segnale del crescente interesse per storie che esplorano il mondo giovanile. Con l’evoluzione dei contenuti seriali, questa serie Netflix potrebbe aprire la strada a nuove narrazioni audaci e innovative. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Assegnati a New York i Gotham Tv Awards 2025, dedicati ai migliori programmi tivù della stagione. La seconda stagione dell’evento ha incoronato Adolescence come miglior serie limitata, segnando quello che potrebbe essere il primo premio di una lunga serie. La produzione Netflix ha riscosso un enorme successo sin dal suo debutto, tanto da diventare rapidamente una delle più viste di sempre in lingua inglese sulla piattaforma. Nella Grande Mela hanno vinto anche Stephen Graham, che ne è anche produttore, per la miglior interpretazione principale, e il giovanissimo Owen Cooper per la performance non protagonista (quest’ultimo ex aequo con Jenny Slate di Dying for Sex ). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gotham Tv Awards 2025, tutti i vincitori

