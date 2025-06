Google prepara il lancio della serie Pixel 10 evento ad agosto

Google è pronto a stupire con il lancio della serie Pixel 10 il 13 agosto. In un'epoca in cui la tecnologia è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, questi dispositivi promettono innovazioni che potrebbero ridefinire l'esperienza mobile. Tra le novità attese, si parla di funzionalità avanzate per foto e intelligenza artificiale. Non perdere l'occasione di scoprire come Google continua a spingere i confini della tecnologia!

(Adnkronos) – Google si prepara a presentare la nuova generazione dei propri dispositivi mobile con un evento Made by Google, programmato per il 13 agosto 2025. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’azienda, i nuovi modelli della serie Pixel 10 saranno disponibili nei negozi a partire dal 20 agosto. Quest’anno Google dovrebbe introdurre quattro varianti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Google prepara il lancio della serie Pixel 10, evento ad agosto

Disponibile Android Auto 14.4 Beta, prepara il terreno alle novità del Google I/0 2025 - Nelle ultime ore, è arrivata la versione beta 14.4 di Android Auto, promettendo novità entusiasmanti per gli utenti.

