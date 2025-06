Google Maps cambia volto sulle vetture con Android Automotive

Google Maps si rinnova sulle auto Polestar dotate di Android Automotive! Questo restyling non è solo un aggiornamento, ma un passo verso un'esperienza di guida sempre più integrata e intuitiva. Con un'interfaccia ridisegnata, gli automobilisti potranno navigare con facilità, rendendo ogni viaggio più semplice e piacevole. Un segno chiaro di come la tecnologia stia trasformando il mondo dell'auto, favorendo la connessione e l'efficienza. Scopri perché il futuro della mobilità è qui!

Le auto Polestar con Android Automotive stanno per ricevere un restyling dell'app Google Maps, ora più in linea con l'intera vettura

