Google Foto ora permette di cercare il testo nelle immagini

Google Foto si evolve: ora puoi cercare il testo all'interno delle immagini! Questa novità non solo semplifica la ricerca delle tue foto, ma segna un passo importante verso una gestione visiva più intelligente dei contenuti. Con l'aumento dell'uso delle immagini nei social e nella comunicazione digitale, questa funzione rende più facile recuperare ricordi preziosi in pochi clic. Scopri come questo strumento può rivoluzionare il tuo modo di archiviare i momenti speciali!

Google Foto si va ad arricchire di una funzionalità che dovrebbe rendere più semplice agli utenti trovare le immagini che stanno cercando L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Foto ora permette di cercare il testo nelle immagini

Segui queste discussioni sui social

**[Google Chrome: nuova vulnerabilità rischia di esporre dati sensibili]( Google rilascia aggiornamenti cruciali per Chrome, tra cui quello per correggere una vulnerabilità già sfruttata attivamente. La falla nel componente Loader permette… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Google Foto compie 10 anni e festeggia con nuove funzioni AI; Google Foto compie 10 anni, e offre 10 consigli utili ai suoi utenti; Google Foto festeggia i primi 10 anni con nuove funzioni AI. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ask Photos di Google usa l'AI per cercare le foto nella galleria

Da punto-informatico.it: Google testa Ask Photos, che permette di cercare foto, video e informazioni nella galleria di Google Foto in modo più e colloquiale grazie all'AI. Google testa Ask Photos, che permette di cercare foto ...

Gemini ora può cercare tra le tue foto, ma c'è un limite

Scrive telefonino.net: Google ha avviato la distribuzione della tanto attesa integrazione tra Gemini e Google Foto, che permette finalmente agli utenti Android ... Una volta collegato l’account, sarà possibile cercare foto ...

Google Foto si rinnova con una nuova interfaccia e una funzione Ricordi più ricca

Si legge su news.fidelityhouse.eu: Google Foto è una delle applicazioni più popolari ... i cestini e gli archivi delle foto. La scheda Ricerca permette di cercare le foto per persone, luoghi, cose o categorie.La seconda novità ...