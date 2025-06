Google Chrome si aggiorna e riconosce finalmente il testo nei PDF scannerizzati

Un grande passo avanti per la produttività digitale: Google Chrome ora riconosce il testo nei PDF scannerizzati! Questo aggiornamento non solo semplifica la ricerca di informazioni cruciali, ma apre anche la strada a una maggiore accessibilità per tutti. In un'epoca in cui l'efficienza è fondamentale, questa novità rende il navigare nel mare di documenti più fluido che mai. Scopri come questa funzionalità può rivoluzionare il tuo modo di lavorare!

Google Chrome risolve un'annosa questione, ora riconoscerà il testo nei PDF scannerizzati: arriva la svolta per produttività e accessibilità.

