Golino vince ai Nastri vola a New York e pensa a un film sull' amore

Valeria Golino continua a brillare nel firmamento del cinema italiano, vincendo tre premi per "L'arte della gioia". Ma non è tutto: la sua partenza per New York come giurata al Tribeca Film Festival segna un'importante tappa nella sua carriera. Con un nuovo film sull'amore in cantiere, l’attrice e regista ci invita a riflettere su come le storie d’amore possano cambiare il nostro sguardo sul mondo. Sarà un viaggio emozionante!

Roma, 3 giu. (askanews) - A Napoli ha appena vinto altri tre premi per il suo capolavoro "L'arte della gioia" e ora Valeria Golino è in partenza per New York perchĂ© il Tribeca Film Festival l'ha scelta come giurata. Nella serata di premiazione dei Nastri Grandi Serie ha ricevuto il Nastro d'argento per la "Miglior serie drama" e due riconoscimenti sono andati ai suoi attori, Tecla Insolia, miglior protagonista, e Jasmine Trinca e Guido Caprino, migliori non protagonisti. E' stato un anno cinematografico eccezionale per Golino: ha tradotto in sei episodi, usciti anche al cinema, il capolavoro di Goliarda Sapienza, e attualmente è nelle con "Fuori" di Mario Martone, in cui interpreta proprio la scrittrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Golino vince ai Nastri, vola a New York e pensa a un film sull'amore

