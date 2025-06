Golf il PGA Tour vola oltre confine per il Canadian Open Difende il titolo Robert MacIntyre

Il PGA Tour si prepara a stupire nuovamente con l'RBC Canadian Open, un evento che non solo offre un montepremi da capogiro di 9,8 milioni di dollari, ma anche la possibilità di accumulare preziosi punti FedEx. Robert MacIntyre, campione in carica, ha l'opportunità di scrivere la storia e confermare il suo dominio. In un periodo in cui il golf sta guadagnando sempre più attenzione globale, chi riuscirà a emergere tra i grandi? Non perdere l'occasione di scop

Il PGA Tour, dopo aver chiuso un altro appuntamento importante quale il Memorial Tournament, Signature Event vinto per la seconda volta di fila da Scottie Scheffler, vola oltre il confine nord per l’RBC Canadian Open, torneo che vale 9,8 milioni di dollari e 500 punti FedEx. A difendere il titolo, sui fairway del TPC Toronto at Osprey Valley, sarà lo scozzese Robert MacIntyre che qui, l’anno scorso, messe in riga dietro di sè proprio uno dei giocatori più in forma del momento di appena 1 colpo: Ben Griffin. A lottare per il trofeo, tuttavia, ci saranno molti nomi importanti. Tra essi, scenderanno sul tee della 1 sicuramente lo svedese Ludvig Aberg insieme ai connazionali Alex Noren e Henrik Norlander, il coreano Byeong Hun An insieme a Tom Kim e Sungjae Im, il cileno Cristobal Del Solar, l’irlandese e il nordirlandese Shane Lowry e Rory McIlroy e i danesi Niklas, Thorbjorn Olesen e i fratelli Højgaard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, il PGA Tour vola oltre confine per il Canadian Open. Difende il titolo Robert MacIntyre

Leggi anche Con l’Assolombarda Golf Tour 2025 lo sport diventa promotore dello sviluppo economico - Con l’Assolombarda Golf Tour 2025, lo sport diventa motore di sviluppo economico. La seconda tappa al Golf Brianza Country Club ha visto 96 professionisti e oltre 70 neofiti sfidarsi in un evento che unisce business e relazioni, dimostrando come il golf possa promuovere crescita e networking tra le imprese.

Segui queste discussioni sui social

Max Homa carries own golf clubs at U.S. Open qualifier #championship #Golf #GolfNews #memorial #MemorialTournament #NEUTRAL #news #open #overall #OverallNeutral #pga #PgaTour #sports #SportsNews #Tour #tournament #U.S #U.S.OpenChampionship Leggi la discussione

Clubs to Hire celebrates 15 years of global success in golf travel #clubstohire #Golf #GolfNews Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Golf, il PGA Tour vola oltre confine per il Canadian Open. Difende il titolo Robert MacIntyre

oasport.it scrive: Il PGA Tour, dopo aver chiuso un altro appuntamento importante quale il Memorial Tournament, Signature Event vinto per la seconda volta di fila da Scottie ...

Golf, il PGA Tour vola a casa di Jack Nicklaus. Il The Memorial apre ai migliori 72

Da oasport.it: Settimana di fuoco per il PGA Tour. Dopo il Charles Schwab Challenge, chiusosi con la vittoria di Ben Griffin con un solo colpo di vantaggio sul tedesco ...

Pga Tour, Scheffler vola in testa alle Hawaii

Segnala ansa.it: Nel The Sentry, primo torneo del 2024 del PGA Tour, l'americano con un parziale di 64 (-9) su un totale di 130 (66 64, -16) colpi, ha guadagnato la vetta della classifica risalendo sei posizioni.