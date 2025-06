Goldman Sachs | Tre motivi per investire nei Btp italiani nel 2025

Goldman Sachs lancia un chiaro messaggio: investire nei BTP italiani nel 2025 potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Con uno spread ai minimi storici e il supporto del Recovery Fund, l'ottimismo si fa strada tra gli investitori. Questo trend non è solo una questione di numeri, ma di fiducia nel rilancio dell'economia italiana. Scoprirete perché i BTP potrebbero rappresentare un'opportunità da non perdere.

Goldman Sachs promuove i Btp vedendo tre ragioni "per essere costruttivi sul debito italiano nel 2025". L'attuale livello di spread "è il più ristretto da almeno cinque anni" e questa situazione potrebbe rivelarsi più duratura di quanto prevedono alcuni "partecipanti al mercato" per tre motivi: "sostegno al funding" derivante dal Recovery fund, tassi reali che, seppure in aumento, restano di "circa 100 punti base sotto la media pre-pandemica" e infine un "rischio basso" di " instabilità politica ". Il governo Meloni, rileva, "è l'unico" degli "ultimi 20 anni ad aver guadagnato in popolarità nei 30 mesi successivi al suo insediamento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Goldman Sachs: Tre motivi per investire nei Btp italiani nel 2025

