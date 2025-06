Goldman Sachs | fiducia nei Btp italiani per il 2025 grazie a Recovery fund e stabilità politica

Goldman Sachs lancia un messaggio ottimista sui BTP italiani, anticipando un 2025 promettente grazie al Recovery Fund e a una stabilità politica mai vista. Con lo spread al minimo da cinque anni, si segnala un cambiamento di rotta nel mercato. Questo potrebbe rivelarsi un'opportunità d'oro per gli investitori, rendendo il debito italiano una scelta accattivante. Un trend da seguire con attenzione!

Goldman Sachs promuove i Btp vedendo tre ragioni "per essere costruttivi sul debito italiano nel 2025". L'attuale livello di spread "è il più ristretto da almeno cinque anni" e questa situazione potrebbe rivelarsi più duratura di quanto prevedono alcuni "partecipanti al mercato" per tre motivi: "sostegno al funding" derivante dal Recovery fund, tassi reali che, seppure in aumento, restano di "circa 100 punti base sotto la media pre-pandemica" e infine un "rischio basso" di " instabilità politica ". Il governo Meloni, rileva, "è l'unico" degli "ultimi 20 anni ad aver guadagnato in popolarità nei 30 mesi successivi al suo insediamento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Goldman Sachs: fiducia nei Btp italiani per il 2025 grazie a Recovery fund e stabilità politica

Una partita, tre scenari. I dazi tra Usa e Ue secondo Goldman Sachs - Secondo Goldman Sachs, gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono ancora impegnati nei negoziati per superare la guerra commerciale.

