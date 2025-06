Golden Gala Roma 2025 | programma orario tv streaming

Il Golden Gala 2025 si avvicina e l'emozione cresce! L’6 giugno, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà i giganti dell’atletica mondiale, in un evento che celebra la leggenda di Pietro Mennea. Con una vetrina così prestigiosa, tutti gli occhi saranno puntati su performance straordinarie. E se pensi che sia solo sport, ricorda: l’atletica è un linguaggio universale che unisce culture e passioni. Non perdere l'appuntamento!

Restano ormai pochi giorni di attesa in vista del Golden Gala 2025, quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il prestigioso meeting intitolato a Pietro Mennea si svolgerà venerdì 6 giugno presso lo stadio Olimpico di Roma, sede dell’ultima edizione dei Campionati Europei andata in scena un anno fa. Il suggestivo palcoscenico capitolino si appresta ad accogliere tante stelle internazionali e alcuni pilastri del movimento italiano come i medagliati olimpici Mattia Furlani (salto in lungo), Nadia Battocletti (in gara sui 5000 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Filippo Tortu (al via dei 100), oltre ai campioni continentali in carica Leonardo Fabbri (getto del peso) e Lorenzo Simonelli (110hs). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golden Gala Roma 2025: programma, orario, tv, streaming

Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

