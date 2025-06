Golden Gala 2025 | gli atleti romani e del Lazio in gara all' Olimpico

Il Golden Gala Pietro Mennea, in programma il 6 giugno allo Stadio Olimpico, promette emozioni forti! Con la partecipazione di 20 atleti della Nazionale Italiana, spiccano quattro talenti laziali pronti a conquistare il pubblico. Questo evento non è solo una competizione, ma un simbolo di orgoglio locale in un contesto globale come la Wanda Diamond League. Non perderti l’occasione di tifare per i tuoi campioni e vivere un'atmosfera unica!

Allo Stadio Olimpico per il Golden Gala Pietro Mennea, in programma venerdì 6 giugno, ci saranno 20 atleti della Nazionale Italiana. Di questi ben quattro proveranno un’emozione speciale in quanto provenienti dal Lazio. Alla quinta tappa della Wanda Diamond League non mancherĂ il beniamino di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Golden Gala 2025: gli atleti romani e del Lazio in gara all'Olimpico

Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

