Godo e Real Voltanese trionfano nei playoff di Terza Categoria promozione vicina

Godo e Real Voltanese scrivono una nuova pagina di storia sportiva, trionfando nei playoff di Terza Categoria. Con la vittoria nelle finali, entrambe le squadre si guadagnano un posto nei ripescaggi per la Seconda Categoria, un'opportunità che potrebbe cambiare il loro futuro. In un calcio italiano sempre più competitivo, queste promozioni sono un segnale di speranza e crescita per le realtà locali. Chi sarà il prossimo a fare il grande salto?

Ultimo atto in Terza Categoria dove si sono giocate le due finali dei playoff dei gironi A e B con i successi di Godo e, in trasferta, Real Voltanese. Entrambe entrano così di diritto nella graduatoria regionale dei ripescaggi in Seconda Categoria che, al momento, dovrebbe avere dieci posti a disposizione. E le porte della promozione dovrebbero spalancarsi per entrambe, visto che la Real Voltanese è al quarto posto con 2,214 punti mentre il Godo è al settimo con 1,964 punti, quoziente tra punti ottenuti e partite giocate. Dunque è ben lecito che entrambe festeggino l'alta possibilità di promozione nella categoria superiore.

