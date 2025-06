Gls Dolphins ultimo torneo scolastico in archivio e stagione promozionale con numeri da capogiro

Si chiude con un trionfo il "Fins Cup Middle School", un torneo scolastico che ha coinvolto giovani talenti e celebrato lo spirito di squadra. La vittoria dell’istituto “Giacomelli” e delle medie “Pinocchio Montesicuro” segna un punto di partenza per la crescita del football giovanile ad Ancona. Con numeri da capogiro, i Gls Dolphins non solo promuovono lo sport, ma creano una comunità appassionata e un futuro radioso per il football.

ANCONA – Con il "Fins Cup Middle School" di martedì 3 giugno, vinto per i ragazzi dall'istituto "Giacomelli" di Senigallia e per le ragazze dalle medie "Pinocchio Montesicuro" di Ancona si è chiusa la grande stagione di promozione del football nelle scuole da parte dei Gls Dolphins Ancona.

