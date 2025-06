Glovo e Delivery Hero sono state multate per aver formato un cartello commerciale

Un colpo di scena nel mondo delle consegne: Glovo e Delivery Hero sono state multate per aver formato un cartello commerciale! La Commissione europea ha messo in luce una pratica scorretta, punendo le aziende per non aver competito sui talenti da assumere. Questo caso solleva interrogativi importanti sul futuro del settore e sulla trasparenza nella lotta per i migliori talenti. Come evolverĂ la competizione nel delivery?

Leggi anche Maxi-multa dell’Unione Europea a Glovo e Delivery Hero, accusate di aver formato un cartello - ...questa sanzione rappresenta un campanello d'allarme per l'intero settore della gig economy. L'Unione Europea sta avviando una guerra aperta contro le pratiche anticoncorrenziali, mettendo in discussione la sostenibilità di modelli economici basati su accordi furtivi.

Illegale Absprachen: Delivery Hero muss hohe Kartellstrafe zahlenDer deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero hat ein illegales Kartell mit dem Unternehmen Glovo gebildet. Nun müssen die Berliner Firma und die spanische Tochter 329 Millio… Leggi la discussione

Glovo i la seva matriu hauran de pagar 329 milions d’euros per haver actuat com un cà rtel #Empreses #Glovo Leggi la discussione

