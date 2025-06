Gli ultimi giorni di scuola? | A piedi o in bici

Gli ultimi giorni di scuola sono qui e, per celebrarlo, il Comune lancia un appello alle famiglie: "Mandate i bambini a scuola a piedi o in bicicletta!" Questa iniziativa coincide con la Giornata mondiale della bicicletta, un momento perfetto per riflettere sull'importanza della mobilità sostenibile. Scegliere le due ruote non è solo divertente, ma contribuisce anche a creare città più vivibili e sane. Un piccolo gesto può fare una grande differenza!

L’ultima "semi-settimana" di scuola si apre con la Giornata mondiale della bicicletta e coincide con il rush finale di lavoro per l’elaborazione del piano del traffico urbano "sostenibile", dal Comune un appello a tutte le famiglie: "Mandiamo a scuola i bambini a piedi, o in bicicletta". Ricorre proprio oggi la giornata mondiale delle due ruote, istituita dalle Nazioni Unite "con l’obiettivo - così la nota comunale - di diffondere consapevolezza rispetto ai benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto: semplice, conveniente, affidabile, pulito e sostenibile". Gorgonzola fa parte dei Comuni aderenti a Fiab, la Federazione Italiana Amici della bicicletta, ormai dal 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli ultimi giorni di scuola?: "A piedi o in bici"

