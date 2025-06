Gli studenti del Pascal Comandini a lezione con la Protezione civile

Un'opportunità unica per gli studenti del Pascal Comandini: il progetto "Conosciamo la Protezione Civile" ha portato 270 ragazzi a scoprire l'importanza della sicurezza e della solidarietà. In un'epoca in cui il senso civico è più che mai fondamentale, queste lezioni pratiche non solo educano, ma ispirano una nuova generazione di cittadini consapevoli. Un passo verso una comunità più unita e responsabile, dove ogni giovane può diventare protagonista del cambiamento!

Successo per il progetto di legalità "Conosciamo la Protezione Civile " che si è concluso con una mattinata di dimostrazioni pratiche presso il cortile del plesso IPSIA. Il percorso ha coinvolto 11 classi del biennio dei due plessi dell'Istituto, per un totale di 270 studenti, ed è stato strutturato in due momenti principali. Il primo incontro si è tenuto martedì 20 maggio in aula magna dove gli alunni hanno avuto l'opportunità di incontrare Cristina Ceccarelli, responsabile della Protezione Civile del Comune di Cesena. L'incontro ha permesso alle classi coinvolte di conoscere il funzionamento del sistema di protezione civile, il ruolo dei volontari, le competenze richieste e l'importanza del lavoro di squadra in situazioni di emergenza.

