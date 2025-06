Gli studenti del liceo Alighieri guide di Villa Farnesina per un giorno

...a Villa Farnesina, trasformandosi in guide per un giorno. Questo progetto non solo valorizza il patrimonio artistico italiano, ma promuove anche competenze trasversali fondamentali. In un'epoca in cui l’educazione esperienziale è sempre più centrale, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di raccontare la storia, riscoprendo così il loro legame con la cultura. Un passo verso una formazione più autentica e coinvolgente!

Le classi VA, VC, VG, IVC e III D del liceo classico Dante Alighieri di Latina hanno portato a termine un percorso di Pcto (l'alternanza scuola lavoro), che ha visto un gruppo di studenti impegnati in attività di peer tutoring. Allievi più grandi, dopo un'approfondita preparazione, si sono recati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Gli studenti del liceo Alighieri guide di Villa Farnesina per un giorno

Leggi anche Bellezza e Architettura: gli studenti del Liceo Medi di Battipaglia a confronto con l’architetto Carlo Tomeo e il docente universitario Alfonso Amendola - Bellezza e architettura si incontrano il 17 maggio al Liceo E. Medi di Battipaglia, dove gli studenti dialogheranno con l'architetto Carlo Tomeo e il docente Alfonso Amendola.

Se ne parla anche su altri siti

‘Chiese aperte: l’arte racconta’: le audioguide degli studenti illustrano la bellezza nascosta di Reggio; Prima prova maturità 2025: tracce, svolgimento e voto; Orale maturità 2025: le strategie per superarlo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gli studenti del liceo Alighieri guide di Villa Farnesina per un giorno

Si legge su latinatoday.it: Le classi VA, VC, VG, IVC e III D del liceo classico Dante Alighieri di Latina hanno portato a termine un percorso di Pcto (l'alternanza scuola lavoro), che ha visto un gruppo di studenti impegnati in ...

Premiati a Roma dalla Regina Camilla gli studenti del liceo classico Dante Alighieri di Latina

Secondo msn.com: Gli studenti del liceo classico Dante Alighieri di Latina premiati dalla moglie di Re Carlo nella capitale Accolta da un tripudio di bandierine con il tricolore d’Italia e la Union Jack ...

Storia e Innovazione, studenti di Parma visitano la CTE di Matera con il Liceo Scientifico “Alighieri”

Riporta trmtv.it: Prosegue il gemellaggio tra gli studenti del Liceo “Marconi” di Parma e il Liceo Scientifico “Alighieri” di Matera. Un’occasione di scambio e confronto tra giovani di realtà diverse ...