Gli ’strefli’ del passato Le memorie di Cordiviola

Scopri "Gli strefli del passato", una raccolta di racconti brevi in dialetto carrarino che riporta alla luce la memoria collettiva di una comunità. Ogni storia è un tassello prezioso di vite vissute, luoghi familiari e tradizioni che rischiano di svanire. In un'epoca in cui il digitale sovrasta il quotidiano, queste narrazioni ci ricordano l'importanza delle radici e delle storie che ci uniscono. Non perdere l’occasione di immergerti nel passato!

Una raccolta di racconti brevi in dialetto carrarino, nati dalla memoria viva e affettuosa dell’autrice. Storie vere, di persone reali, luoghi riconoscibili, vissuti e vicende quotidiane che, nel loro piccolo, compongono il grande mosaico della storia collettiva locale, in grado di restituire una cornice non troppo lontana del passato della nostra terra. Sono queste le doverose premesse che accompagnano l’uscita di ‘Stréfli sparpaiati d’memoria’, il nuovo libro della scrittrice apuana Alma Vittoria Cordiviola, edito da Sea e inserito nel programma ‘Carrara si racconta’ organizzato dal Comune in collaborazione con Accademia Albericiana e la stessa Sea, Società editrice apuana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli ’strefli’ del passato. Le memorie di Cordiviola

Ne parlano su altre fonti

Gli ’strefli’ del passato. Le memorie di Cordiviola. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne