La recente escalation della violenza tra l'IDF e Hamas riporta in primo piano una questione sempre più urgente: la gestione dei conflitti nella regione. Gli spari a Rafah, che hanno causato oltre 30 morti, non solo segnano un altro tragico capitolo, ma alimentano anche un crescente sentimento di indignazione globale. In un momento in cui il mondo chiede pace, questa spirale di violenza sembra un paradosso inquietante. E tu, cosa ne pensi?

Travolti gli argini che ancora ostacolavano la condanna del governo israeliano, sembra puro masochismo che l’esercito israeliano rincari la dose, com’è successo di nuovo. Aprendo il fuoco a Rafah, vicino a un punto di distribuzione degli aiuti, uccidendo “più di 30 palestinesi” e ferendone “una novantina”. A differenza che per l’episodio simile della domenica precedente (31 morti, 200 feriti) in cui la responsabilità della sparatoria si era rinfacciata fra l’IDF e Hamas, ora l’IDF l’ha riconosciuta, dichiarando di aver mirato a colpire “persone sospette”, e allegando la derisoria conclusione di prammatica sull’apertura di un’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli spari dell'Idf e l'entusiasmo di Hamas

Leggi anche Meloni dopo gli spari dell’esercito israeliano contro i diplomatici: “Siamo amici ma non si esageri” - Dopo gli spari dell’esercito israeliano contro diplomatici stranieri a Jenin, Meloni richiama all’amicizia ma avverte: “Non si esageri”.

