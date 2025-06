Gli ottomila al chiodo | la fatica la cima il sogno

L'evento "Gli ottomila al chiodo" al Teatro Dal Verme è molto più di una semplice celebrazione: è un viaggio tra sogno e realtà, dove la fatica si trasforma in ispirazione. In un'epoca in cui il rispetto e la collaborazione diventano fondamentali, questa iniziativa di Sky ci invita a unirci, ascoltare storie autentiche e abbracciare la diversità. Scopri come l'ascensione verso nuove vette possa portare a un cambiamento reale nella nostra società!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. L’evento riprende dopo lo stop con un’intervista di Fulvio Giuliani, Giornalista RTL 102.5, a Simone Moro, alpinista, pilota di elicottero, autore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Gli ottomila al chiodo: la fatica, la cima, il sogno

