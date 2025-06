Gli ospiti nazionali di Carovana Crime a Cassino lanciano l' edizione invernale di NeroVivoFestival

Il NeroVivoFestival di Cassino si prepara a stupire con la sua edizione invernale, lanciata da ospiti d'eccezione come Trifone Gargano. Il suo monologo provocatorio, "I padri sono veramente str...", invita a riflettere su tematiche profonde della letteratura italiana, rendendola accessibile e coinvolgente. Questo evento si inserisce in un trend crescente di riscoperta dei classici, sfidando le convenzioni e stimolando il dibattito culturale. Non perdere l'occasione

Partiamo dalla fine. “I padri sono veramente str.”. Parola di Trifone Gargano, che a NeroVivoFestival a Cassino il 30 maggio 2025 ha portato il suo monologo-lezione da autentico ‘one man show’. Un docente che dei classici della letteratura italiana fa una divulgazione senza censure, attraverso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Gli ospiti nazionali di Carovana Crime a Cassino lanciano l'edizione invernale di NeroVivoFestival

Leggi anche Baarìa Film Festival 2025: cinema insulare, ospiti d’eccezione e prime nazionali a Bagheria - Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria (Palermo) accoglierà la nuova edizione del Baarìa Film Festival, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente al cinema insulare.

Segui queste discussioni sui social

#Festa di #compleanno diventa #matrimonio a insaputa degli #ospitinews/2024/12/festa-compleanno-diventa-matrimonio-insaputa-ospiti/ Leggi la discussione

È un piacere avere con noi alla Sci-Fi Universe 2025 una nuova relatrice: Aurora Fumagalli, che ci trasporterà indietro nel tempo raccontandoci di fantascienza e serie tv dal grande potenziale che, purtroppo, non hanno avuto modo di dimost… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Gli ospiti nazionali di Carovana Crime a Cassino lanciano l’edizione invernale di NeroVivoFestival

Secondo ilpuntoamezzogiorno.it: Partiamo dalla fine. “I padri sono veramente str…”. Parola di Trifone Gargano, che a NeroVivoFestival a Cassino il 30 maggio ...