Gli occhi dell' Anac sull' appalto da 19 milioni per l' impianto rifiuti di Ravanusa e i timori di Di Mauro

Il caso dell'appalto da 19 milioni per l'impianto di rifiuti a Ravanusa solleva un interrogativo cruciale: come garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche? L'ANAC entra in scena, sottolineando l'importanza di procedure corrette. In un periodo in cui l'eco-sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, la vigilanza su tali progetti diventa fondamentale per il futuro delle nostre comunità . E tu, quanto sei informato sulla gestione dei rifiuti nella tua città ?

Salvatore Pitrola, sindaco di Ravanusa, chiedeva - anzi reclamava con insistenza - spiegazioni. L'Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) contestava le procedure per la realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti urbani, appalto da 19 milioni e 300 mila euro.

