Gli ingredienti per la cura della pelle più cercati del momento

Nel 2025, la skincare si trasforma in un vero e proprio rituale di bellezza. Un report dell'agenzia Spate rivela quali sono gli ingredienti più ricercati, tra cui acido ialuronico e retinolo. TikTok e Google dettano le tendenze: sempre più persone cercano soluzioni efficaci per una pelle luminosa. Scopri quali attivi fanno davvero la differenza e perché è il momento di mettere il benessere della tua pelle al primo posto!

Un nuovo report firmato dall'agenzia di tendenze beauty Spate fotografa le nuove ossessioni skincare: tra TikTok e Google, ecco gli attivi skincare più popolari del 2025 (e perché funzionano davvero).

