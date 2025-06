Gli Aristogatti - con brani suonati e cantati dal vivo | un musical inclusivo con i minori di Matierno

Martedì 11 giugno, il Pala Silvestri di Matierno ospiterà un evento imperdibile: "Gli Aristogatti" in un musical vivace e coinvolgente! Con cento talentuosi minori protagonisti, l'iniziativa di APS Musikattiva promuove l'inclusività e la creatività. Questa performance non è solo uno spettacolo, ma un esempio di come la musica possa unire le generazioni e valorizzare i giovani talenti. Non perdere l'occasione di sostenere la magia dell'arte in comunità!

Martedì 11 giugno alle ore 18.30, presso il Pala Silvestri di Matierno, andrà in scena "Gli Aristogatti - con brani suonati e cantati dal vivo", un musical inclusivo che vedrà protagonisti cento minori iscritti ai Centri Aggregativi di Matierno. L’iniziativa è promossa dall’APS Musikattiva, dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Gli Aristogatti - con brani suonati e cantati dal vivo": un musical inclusivo con i minori di Matierno

Ne parlano su altre fonti

"Gli Aristogatti - con brani suonati e cantati dal vivo": un musical inclusivo con i minori di Matierno

Riporta salernotoday.it: Martedì 11 giugno alle ore 18.30, presso il Pala Silvestri di Matierno, andrà in scena "Gli Aristogatti - con brani suonati e cantati dal vivo", un musical inclusivo che vedrà protagonisti cento minor ...

X Factor: i Patagarri cantano gli Aristogatti (video)

Secondo msn.com: i Patagarri cantano “Tutti quanti voglion fare jazz” dalla colonna sonora del film gli Aristogatti. Ce la faranno ad accedere alla seconda puntata? Ecco subito sotto il video dell’esibizione.

Patagarri cantano gli Aristogatti a X Factor 2024/ Jake dubbioso, Lauro chiama il pubblico: “Parlate voi”

Scrive ilsussidiario.net: Li avete mai sentiti gli Aristogatti a X Factor 2024? I Patagarri questa sera hanno “spaccato”, come si suol dire. Insomma, questi ragazzi suonano eccome, e sono capaci di padroneggiare ogni ...