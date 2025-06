Gli alunni di Chiavenna ai vertici del concorso nazionale Packaging che fantastica avventura!

fantastiche creazioni degli alunni di Chiavenna, che si sono distinti nel concorso nazionale di packaging! Questo progetto non è solo un trionfo locale, ma riflette un trend globale verso l'educazione alla sostenibilità. La capacità di integrare storia e innovazione crea un ponte tra passato e futuro. Scoprire come i giovani studenti utilizzano materiali riciclati per raccontare storie affascinanti è un vero invito a riflettere sul nostro impatto ambientale!