‘Gli alberi non scappano’ | il nuovo libro di Luca Capponi

Con "Gli alberi non scappano", Luca Capponi ci invita a riflettere sul tema delle radici e della memoria in un mondo in continuo movimento. In un'epoca in cui ci si sente sempre più disconnessi, il suo libro emerge come un canto alla stabilità e alla resilienza. La figura dell'albero incatenato diventa simbolo potente di ciò che siamo, un invito a rimanere saldi anche nelle tempeste della vita. Scopri come la prosa poetica di Capponi riesca a toccarti nel