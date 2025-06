Gli abiti cambiati in aereo e l’intesa sui 20mila euro | i retroscena dell’omicidio di Luca Monaldi e Luca Gombi

Un omicidio che ha scosso Bologna, rivelando retroscena inquietanti: un accordo di 20mila euro per chiudere un affitto, che si trasforma in tragedia. Gli abiti cambiati in aereo, indizi di una fuga o di una vita segreta, aggiungono mistero a una vicenda che riflette il crescente disagio economico e relazionale della nostra società. Cosa si cela dietro le porte chiuse? La risposta potrebbe svelare più di quanto immaginiamo.

Un’ intesa verbale da 20mila euro per risolvere il contratto di affitto – regolarmente stipulato – della stanza dell’appartamento in piazza dell’Unità a Bologna. Era su questa cifra, secondo la ricostruzione della Squadra mobile, l’accordo raggiunto fra Luca Monaldi e Luca Gombi, trovati morti lunedì mattina nella loro abitazione, e Gennaro Maffia, fermato in Spagna per il duplice omicidio. Ma forse il patto non si sarebbe mai concretizzato nell’effettivo passaggio di denaro, secondo una prima ricostruzione della polizia, aspetto che avrebbe ulteriormente incrinato i rapporti fra i tre. Le tensioni avrebbero quindi portato all’efferato delitto sul quale indagano i poliziotti coordinati dal pm Tommaso Pierini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli abiti cambiati in aereo e l’intesa sui 20mila euro: i retroscena dell’omicidio di Luca Monaldi e Luca Gombi

