Gli 007 di Kiev | Colpiti i piloni del ponte in Crimea con esplosivi sott' acqua| Putin il memorandum non lascia spiragli a Zelensky

Kiev torna a farsi sentire, colpendo al cuore delle infrastrutture russe in Crimea con un'operazione audace e strategica. Questo nuovo attacco segue il recente successo con i droni, segnando una fase decisiva nel conflitto. Mentre il Cremlino chiude le porte a incontri diplomatici, l'attenzione mondiale si concentra su come queste azioni possano influenzare il fragile equilibrio geopolitico. La guerra in Ucraina continua a far tremare le fondamenta della sicurezza europea.

Nuovo operazione di Kiev dopo l'attacco con droni che ha distrutto una ventina di aerei strategici russi. Il Cremlino: «Improbabile un incontro tra Trump, Zelenski e Putin» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gli 007 di Kiev: «Colpiti i piloni del ponte in Crimea con esplosivi sott'acqua»| Putin, il memorandum non lascia spiragli a Zelensky

Leggi anche Ucraina, Russia: “Colpiti obiettivi militari in risposta a Kiev” - Le tensioni tra Ucraina e Russia si intensificano, con le forze armate russe che attaccano obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini su “infrastrutture pacifiche”.

Segui queste discussioni sui social

#Rusia stabile?te condi?ii punitive la negocierile de pace cu #Ucraina, refuzând orice concesii.Vrea sa-i fie cedate noi teritorii ucrainene, rusa sa devina limba oficiala, iar armata #Kievului sa fie redusa numeric. me/p9KpFA-4t33#?tiri Leggi la discussione

Escalade : #Kiev frappe des bases stratégiques de l’aviation russe à des milliers de kilomètresAlors que les négociations s’enlisent, l’armée ukrainienne a lancé une offensive inédite en territoire russe, détruisant plusieurs dizaines d’ap… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Guerra Ucraina, 007 Kiev: colpito ponte di Crimea, esplosivi sott'acqua. Mosca: «Improbabile vertice Putin-Zelensky-Trump»

Si legge su ilmessaggero.it: Strada in salita per la pace in Ucraina. Nel memorandum consegnato ieri ad Istanbul ai negoziatori di Kiev, la Russia pone come condizione per un cessate il fuoco la revoca della legge ...

Kiev, colpite sei ambasciate. Mosca: “Lì c’erano gli 007”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Solo un giorno dopo la conferenza fiume di oltre quattro ore, tenuta come da tradizione a fine anno dal presidente russo, Mosca torna a colpire Kiev. Sulla Capitale gialloblù sono piovuti missili ...

Kiev, colpiti due aeroporti occupati, decine di morti

Scrive ansa.it: lo hanno reso noto le forze di Kiev per le operazioni speciali, come riportano i media ucraini. Secondo le forze speciali, scrive Ukrainska Pravda, decine di soldati russi sono stati uccisi o sono ...