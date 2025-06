Giuseppe Parlato addio allo storico delle destre e del fascismo rosso

Con la scomparsa di Giuseppe Parlato, il panorama storiografico italiano perde un faro. A 73 anni, questo studioso ha saputo illuminare le sfumature delle destre e del fascismo rosso, proponendo una lettura critica e documentata. In un'epoca in cui la memoria storica è spesso manipolata, il suo approccio rigoroso ci invita a riflettere sull'importanza di una ricerca libera da ideologie. Un'eredità che merita di essere approfondita in un contesto sempre più polarizzato.

Con la scomparsa di Giuseppe Parlato, all'età di 73 anni, se ne va uno degli studiosi più rigorosi e originali della storiografia italiana contemporanea, che ha dedicato l'intera vita alla ricerca, alla formazione universitaria e alla costruzione paziente di una memoria storica meno ideologica e più documentata, in particolare attorno a uno dei temi più delicati della nostra storia: il fascismo e le sue eredità nel dopoguerra. Nato a Milano il 29 maggio 1952, è morto lunedì 2 giugno nella sua abitazione a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, dopo una lunga malattia. I funerali si terranno domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 16, nella chiesa di San Giuseppe in via Nomentana a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuseppe Parlato, addio allo storico delle destre e del "fascismo rosso"

Leggi anche Con Giuseppe Parlato perdiamo una voce libera. Allievo di De Felice, un esempio per i giovani studiosi - Con la scomparsa di Giuseppe Parlato, perdiamo non solo un accademico di spessore, ma anche una voce libera nel panorama culturale italiano.

Segui queste discussioni sui social

NASCE IL PROGETTO “BORDER MEMORY”, PER UNA MEMORIA COLLETTIVA LUNGO LA ROTTA BALCANICA #RotteBalcaniche #Internazionale #INTERNAZIONALI #rottabalcanica #UnioneEuropea #AltoVicentino #Immigrazione #collettivo #Movimento #frontiera #bulgaria… Leggi la discussione

La librairie #Tropismes reçoit #Giuseppe #Santoliquido qui nous parle de son pèreTropismes vous invite à rencontrer Giuseppe Santoliquido à l'occasion de la parution de son livre « Le don du père » aux éditions Gallimard. Alors que son pèr… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Addio allo storico Giuseppe Parlato, studioso del Msi e presidente della Fondazione Renzo De Felice

Segnala barbadillo.it: Era uno studioso libera, fuori dagli schemi, generosi con i giovani e puntuale nelle ricostruzioni storiche, anche in quelle più complesse. Ci lascia a soli 73 anni Giuseppe Parlato, presidente della ...

Morto Giuseppe Parlato, storico della destra

Secondo corriere.it: Lo studioso di neofascismo è scomparso a Roma. Aveva 73 anni. A lui si devono ricerche pionieristiche sulle origini del Msi e sulla fase cruciale degli anni Settanta ...

La cultura italiana in lutto: scompare una figura di riferimento, addio a Giuseppe Parlato

thesocialpost.it scrive: Il mondo della cultura piange la perdita di uno dei suoi più grandi studiosi, una voce autorevole che ha saputo illuminare con rigore e passione alcune ...