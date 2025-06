Giuseppe Pappalardo ad un passo dall' elezione a nuovo segretario del PD etneo

Giuseppe Pappalardo sta per diventare il nuovo segretario provinciale del PD di Catania, un passo cruciale in un periodo di rinnovamento politico. Con i congressi di circolo ormai terminati, la sua elezione segna una svolta importante in un contesto nazionale dove il Partito Democratico cerca di rifondarsi e rispondere alle sfide attuali. Sarà interessante vedere come Pappalardo guiderà questa trasformazione e quali nuove strategie porterà sul tavolo.

Giuseppe Pappalardo sarà il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico catanese. All'assemblea provinciale il compito di sancirne ufficialmente l'elezione, ma i risultati ormai sono chiari. Con la conclusione dei congressi di circolo nella provincia di Catania, che hanno coinvolto

