Giuseppe Conte attacca dopo il crollo al Tricalle | Investimenti bloccati e cittadini a rischio sotto una galleria

Giuseppe Conte non le manda a dire: dopo il crollo al sottopasso di Tricalle, il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce contro un governo che blocca investimenti cruciali per la sicurezza dei cittadini. "Un boato improvviso, la polvere, il panico", racconta Daniela Torto, descrivendo il terrore vissuto. Questo incidente mette in luce l'urgenza di rinnovare le infrastrutture italiane, un tema caldo nel dibattito pubblico. La sicurezza non può aspettare!

«Un boato improvviso, la polvere, il panico». Così Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, ha descritto il crollo delle lastre nel sottopasso di Tricalle a Chieti. Un episodio che ha spinto Giuseppe Conte a intervenire con parole dure contro il governo. Il leader del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giuseppe Conte attacca dopo il crollo al Tricalle: "Investimenti bloccati e cittadini a rischio sotto una galleria"

