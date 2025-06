Giuntoli via dalla Juve storia ai titoli di coda | da Kulusevski e Dragusin a Soulé Huijsen e Kean Le operazioni in uscita che gli sono state tanto criticate

Cristiano Giuntoli dice addio alla Juventus, segnando la fine di un'era controversa nel calciomercato bianconero. Tra cessioni illustri come Kulusevski e Kean, il suo operato ha sollevato dibattiti tra i tifosi. Questa situazione non è solo un capitolo chiuso per la Juve, ma riflette il trend di squadre che puntano sui giovani e sul bilancio. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto e quale sarà la strategia futura?

Giuntoli via dalla Juve, storia ai titoli di coda dopo decine di cessioni che hanno fatto discutere i tifosi: l’elenco. Cristiano Giuntoli ha terminato la sua avventura con la Juventus. Negli ultimi due anni, Giuntoli ha gestito quattro sessioni di calciomercato, chiudendo numerose operazioni in uscita, tra cui cessioni molto discusse dai tifosi come quelle di Dragusin, Chiesa, Kulusevski, Soulé, Iling-Junior, Kean, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Huijsen. Solo nell’estate 2024 ha portato oltre 80 milioni di euro in entrata. Una gestione attenta, ma anche discussa, che ha inciso profondamente sull’organico bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli via dalla Juve, storia ai titoli di coda: da Kulusevski e Dragusin a Soulé, Huijsen e Kean. Le operazioni in uscita che gli sono state tanto criticate

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Juve, tra passato e futuro: Giuntoli via mentre Tudor rivede Koopmeiners e Douglas Luiz

Riporta tuttosport.com: Dopo la settimana di riposo concessa al termine del campionato di Serie A, la Juventus si è ritrovata ieri alla Continassa per iniziare a preparare il Mondiale per Club. I bianconeri saranno infatti i ...

Ultim'ora Juve, addio Giuntoli: trovato l'accorso per la risoluzione contrattuale

msn.com scrive: Calciomercato Serie A - Dopo l’annuncio dell’Inter, ultim’ora anche in casa Juventus: Cristiano Giuntoli saluta. Calciomercato Juve, Giuntoli ai saluti La conferma arriva da Gianluca di Marzio di SkyS ...