Giuntoli via dalla Juve la storia è finita | da Kulusevski e Dragusin a Soulé Huijsen e Kean Le operazioni in uscita che gli sono state tanto criticate

Cristiano Giuntoli dice addio alla Juventus, lasciando dietro di sé un'eredità controversa. Le sue cessioni, da Kulusevski a Kean, hanno sollevato polemiche ma anche riflessioni sul valore delle scelte strategiche nel calcio moderno. In un'epoca in cui il mercato è sempre più spietato, la Juve si interroga: si può rinascere dopo un addio così significativo? La risposta potrebbe risiedere nelle nuove leve, pronte a brillare.

Giuntoli via dalla Juve, storia ai titoli di coda dopo decine di cessioni che hanno fatto discutere i tifosi: l’elenco. Cristiano Giuntoli ha terminato la sua avventura con la Juventus. Negli ultimi due anni, Giuntoli ha gestito quattro sessioni di calciomercato, chiudendo numerose operazioni in uscita, tra cui cessioni molto discusse dai tifosi come quelle di Dragusin, Chiesa, Kulusevski, Soulé, Iling-Junior, Kean, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Huijsen. Solo nell’estate 2024 ha portato oltre 80 milioni di euro in entrata. Una gestione attenta, ma anche discussa, che ha inciso profondamente sull’organico bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli via dalla Juve, la storia è finita: da Kulusevski e Dragusin a Soulé, Huijsen e Kean. Le operazioni in uscita che gli sono state tanto criticate

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

